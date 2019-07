Barcelona prepara-se para escrever o fim da 'novela' Neymar

Neymar volta esta quarta-feira às manchetes dos jornais desportivos, com o espanhol 'Sport' a dar destaque ao "assalto final" do Barcelona pelo craque brasileiro.De acordo com a publicação, o clube catalão está pronto a apresentar uma proposta formal ao PSG e tentar tomar as rédeas das negociações para o eventual regresso do internacional brasileiro ao Barcelona.Já o 'Mundo Deportivo' desta quarta-feira avança que os responsáveis do PSG e do Barcelona terão um encontro previsto para 16 de agosto em Liverpool.O Barcelona não desiste de Neymar, assim como o PSG que tenta convencer o jogador a não sair, tendo enviado o diretor desportivo Leonardo para persuadir o craque brasileiro a ficar na capital francesa.