Barcelona procura beneficiar de desavença no Real Madrid com a Juventus a dar uma mão

Que Adrien Rabiot não está satisfeito no PSG já não é novidade, assim como o interesse do Barcelona em contratar o médio francês, de 23 anos. Mas agora a desavença de Isco com Solari no Real Madrid pode ajudar o rival catalão a concretizar o negócio. Tudo sem esquecer que a Juventus está atenta aos 'desencontros' na formação merengue. "Carambola Rabiot-Isco" , escreve o diário 'Sport' esta sexta-feira. O médio francês está cansado de ficar no banco, não fazendo parte da equipa titular de Thomas Tuchel, situação que ainda esta quarta-feira se verificou no jogo da Liga dos Campeões, com o médio francês a entrar em campo aos 85 minutos diante do Liverpool.Isco começa a viver uma situação igual: desde a chegada de Solari ao comando técnico do Real Madrid, o médio espanhol, de 26 anos, perdeu espaço na equipa merengue. E segundo a Cadena Cope, no último fim de semana Isco protagonizou "um episódio em que faltou ao respeito" ao técnico, que o 'castigou' na Liga dos Campeões, não contando com o internacional espanhol nem no banco.E é aqui que a porta se abre para a Juventus, que assim deixaria Rabiot 'disponível' para a formação catalã atacar. O médio francês termina contrato com o PSG em junho, ficando livre para negociar com qualquer clube já em janeiro.