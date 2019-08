Barcelona propõe empréstimo de Neymar por dois anos e compra no final

O Barcelona quer mesmo contar com Neymar já esta época e apresentou uma nova proposta ao Paris Saint-germain pelo avançado brasileiro. Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', os catalães sugeriram receber o jogador por empréstimo durante duas temporadas e no final comprá-lo aos franceses.Esta medida permitiria ao Barcelona angariar os fundos necessários para trazer de volta o craque brasileiro, uma vez que não é apenas a contratação do jogador que pesaria nas contas, mas também o astronómico salário que aufere em Paris. No entanto, o empréstimo teria custos: os catalães pagariam um determinado montante anual ao PSG pela cedência do jogador.O mesmo jornal adianta ainda que, apesar de a cláusula obrigatória de compra estar prevista para o final dos dois anos de empréstimo, o Barcelona poderia acioná-la logo no fim da primeira época, no verão de 2020. Assim pouparia o pagamento pelo segundo ano de empréstimo.