Nélson Semedo só sai do Barcelona por 50 milhões de euros. Foi este o valor fixado pelos catalães para uma eventual venda do lateral protuguês, segundo o diário 'Marca'.O defesa tem sido notícia recentemente pela alegada vontade de ter mais minutos de jogo. Esta temporada foi dividindo a lateral direita com Sergi Roberto e o Barcelona conta com ele para a próxima temporada, mas o mercado pode reservar surpresas para o português. Precisamente para evitar dissabores, o Barcelona colocou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros no contrato do jogador e, embora admita baixar esse valor, nunca será para menos de metade.Nélson Semedo, de 25 anos, cumpriu a segunda época no Barcelona, depois de ter sido comprado ao Benfica por 30 milhões de euros, mais variáveis.