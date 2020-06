Barcelona quer Guardiola e está atento ao recurso do Manchester City sobre castigo da UEFA

O Barcelona está ansiosamente à espera da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o recurso apresentado pelo Manchester City, a propósito do castigo aplicado pela UEFA aos citizens por incumprimento do fair play financeiro. Se o clube inglês, que não conseguiu este ano revalidar o título, ficar fora das competições europeias, os blaugrana acreditam que podem conseguir convencer Pep Guardiola a regressar a casa, segundo escreve este domingo o jornal britânico 'Express'.





A situação de Quique Setién nos blaugrana está cada vez mais periclitante; além de os resultados não serem o esperado,A mudança da equipa técnica parece, assim, ser inevitável e na Catalunha o nome é Pep Guardiola é consensual.O catalão assumiu a liderança do Manchester City há quatro anos e o clube deve iniciar conversações com o técnico muito em breve, pois Guardiola tem apenas mais um ano de contrato.Mas o Barcelona acredita que se os citizens não puderem ir à Liga dos Campeões, Guardiola poderá aceitar voltar a Camp Nou.