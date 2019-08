Barcelona quer poupar nos salários para contratar Neymar e Coutinho pode ser a solução

O Barcelona continua apostado em garantir o regresso de Neymar, que atualmente está ligado ao Paris Saint-Germain. No entanto, para além dos valores que teriam de estar envolvidos nas negociações com os franceses, é o salário do brasileiro que preocupa os catalães neste momento.Assim, segundo escreve esta quarta-feira o diário 'Sport', o clube de Camp Nou tenta libertar espaço no baú dos salários para que um eventual regresso de Neymar não rompa o teto definido internamente e a primeira solução pode estar em Coutinho. Aquém das expectativas geradas aquando da sua contratação, não são de agora os rumores de saída e o Tottenham afigura-se como destino mais provável, ainda que por empréstimo. A poupança com o salário do jogador rondaria os 12 milhões de euros.Por seu lado, Malcom, que já rumou ao Zenit, aliviou a carga salarial em três milhões mas o Barcelona quer mais e em cima da mesa está a saída de Rakitic, que somaria cinco milhões de euros à poupança catalã para pagar a Neymar.