Barcelona rejeita contraproposta do PSG e Neymar está praticamente descartado em Camp Nou

O Barcelona recusou esta sexta-feira a contraproposta do Paris Saint-Germain por Neymar e, assim, está praticamente descartado o regresso do brasileiro a Camp Nou, segundo avança o diário 'Mundo Deportivo'.





Houve uma reunião em Barcelona para analisar as condições apresentadas pelo PSG. O negócio valeria, no total, 215 milhões de euros, incluindo os passes de Dembélé, Rakitic e Todibo, bem como uma quantia em dinheiro. No entanto, os responsáveis catalães decidiram não aceitar esta proposta por considerarem estas exigências demasiado elevadas.Segundo o mesmo jornal, só um 'ataque' de última hora ao jogador poderia recolocá-lo na rota espanhola, mas é pouco provável que aconteça. Pode ser assim o final de uma longa novela de verão.