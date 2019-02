Barcelona renova contrato com Ernesto Valverde

O Barcelona anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Ernesto Valverde. O treinador tem agora contrato com os blaugrana até final da próxima temporada, 2019/2020, ficando com mais uma época de opção.A formalização do novo contrato está marcada para as 9h15 (hora portuguesa), na tribuna presidencial de Camp Nou, sendo que às 16 horas fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Valladolid.Recorde-se que Valverde chegou ao Barcelona em maio de 2017 e assinou por dois anos com mais um de opção.