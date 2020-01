Barcelona reunido com Xavi em Doha

É a notícia que está a marcar o dia em Espanha. Segundo adianta a emissora catalã a RAC-1, uma delegação do Barcelona estará por estas horas em Doha, no Qatar, reunida com Xavi, numa reunião na qual estará em cima da mesa a possibilidade de Xavi assumir no futuro o comando técnico do clube catalão. De acordo com a referida rádio, nessa reunião estarão o diretor desportivo Eric Abidal e Óscar Grau, o CEO do clube.





A visita de Abidal e Grau a Xavi surge um dia depois da derrota diante do Atlético Madrid na meia-final da Supertaça espanhola, numa partida realizada na Arábia Saudita, um resultado que colocou ainda mais pressão em Ernesto Valverde, técnico que tem sido bastante contestado nos últimos tempos.De notar que Xavi comanda o Al Sadd desde o início da presente temporada, tendo na altura assinado um contrato válido por duas épocas.