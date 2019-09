Barcelona sentiu-se troçado: «Acabou! Não seremos motivo de gozo para o futebol mundial»

O Barcelona tentou contratar Neymar, mas o PSG foi sempre recusando as propostas, por melhores que elas fossem. "Acabou! Não seremos motivo de gozo para o futebol mundial", terá confessado Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, horas antes de o mercado encerrar.O emblema culé mandatou diversos agentes para negociar com o Paris SG, tendo um deles dado conta, sob anonimato, da postura de Nasser Al-Khelaïfi. "O sonho do presidente do PSG era colocar o Neymar a correr à volta do campo até ao contrato terminar (2022). Está muito revoltado com as atitudes do jogador. Argumenta que o clube tudo fez para o manter ali, tendo aceitado todas as suas exigências e mordomias", contou.O Real Madrid também tentou contratar o brasileiro, mas recuou por ter receios em relação à instabilidade física do craque.