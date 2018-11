Barcelona tem um problema de 40 milhões de euros para 'despachar' Dembélé

O Barcelona tem em Ousmane Dembélé um problema cada vez mais bicudo. A paciência do clube catalão para com o avançado francês está no limite, mas vendê-lo também poderá ser um negócio 'ruinoso' para os culés.No verão de 2017, o Barcelona oficializou a contratação de Dembélé, por cinco temporadas, tendo pago ao Borússia Dortmund pelo passe do jogador 105 milhões de euros. Mas no acordo com a formação germânica estão contemplados mais 40 milhões de euros por objetivos. E é essa cláusula que poderá colocar em causa um eventual negócio.Segundo o diário alemão 'Die Welt', caso o Barcelona venda Dembélé antes do final de contrato terá de pagar na totalidade os 40 milhões de euros ao Dortmund.Assim, o negócio da transferência do internacional francês de Dortmund para Barcelona somaria um total de 145 milhões de euros: um montante muito elevado para quem na primeira temporada alinhou em apenas 23 jogos, com 4 golos marcados; somando esta época 15 jogos, seis golos e muitos problemas...Dembelé tem protagonizado vários casos de indisciplina desde que chegou - entre atrasos, faltas aos treinos, más companhias - e até os companheiros de equipa já comentaram o seu pouco profissionalismo