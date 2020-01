Barcelona tenta 'despachar' Coutinho e Rakitic antes do fecho de mercado

O período de mercado de inverno fecha já na sexta-feira e há equipas que parecem mesmo ter deixado tudo para a última. É o caso do Barcelona, que após a lesão de Luis Suárez se viu obrigado a atacar o mercado em busca de um avançado. O problema é que de momento... não há dinheiro. Por isso, segundo adianta a Catalunya Rádio, os catalães estão desesperados para fazer 'cash' antes de sexta-feira e terão nas últimas horas colocado Philippe Coutinho e Ivan Rakitic no mercado à procura de potenciais interessados.





E se o caso de Rakitic é 'simples', já que o jogador croata está integrado no plantel e bastará apenas encontrar um clube disposto a investir, a situação de Coutinho obrigou a fazer um acordo com o Bayern Munique, clube ao qual o brasileiro está cedido até final da temporada. Os bávaros acederam ao pedido, até porque não contam investir no criativo para lá do empréstimo, e abriram portas à resolução das questões de tesouraria catalãs.Agora resta apenas encontrar os clubes que estejam dispostos a colocar dinheiro em cima da mesa pela dupla...