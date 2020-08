Barcelona tentou trocar Griezmann por João Félix: espanhóis revelam detalhes do negócio "impossível"

A 'Marca' faz manchete esta sexta-feira com a notícia de que o Barcelona tentou trocar Antoine Griezmann por João Félix. No entanto, o Atlético Madrid deu uma nega aos catalães. Segundo o jornal espanhol, os catalães tentaram o negócio antes da goleada sofrida (8-2) aos pés do Bayern Munique e do terramoto provocado pelo desejo de Lionel Messi em sair.





Jornal Marca diz que Barcelona tentou trocar Griezmann por João Félix



Os motivos para a troca estão alicerçados no facto de o Barcelona querer reduzir a sua massa salarial, na ordem dos 562 milhões de euros. O internacional francês aufere 21 M€ limpos, contra os 3,5 M€ do avançado português nos colchoneros. Uma diferença que deixou Josep Maria Bartomeu a pensar.Porém, quando ouviu a proposta, Miguel Angel Gil Marín respondeu imediatamente com um "não categórico", assegura o jornal espanhol. Félix é uma grande aposta do Atlético Madrid, tendo custado 126 milhões de euros.Agora, com a provável saída de Messi do Barcelona, Griezmann ganhou o estatuto de intocável. Assim, o seu regresso ao Atlético Madrid cai por terra.Entretanto, o Barcelona já veio afirmar que "é totalmente falso" que tenha tentado trocar Griezmann por João Félix.