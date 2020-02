Barcelona ultrapassa Real Madrid em número de golos marcados na La Liga

Com a goleada (5-0) frente ao Eibar, o Barcelona ultrapassou o Real Madrid em número de golos marcados no campeonato espanhol. Os catalães somam agora 6151 tiros certeiros, mais um do que os merengues.





Messi, que assinou o 5º poker na La Liga, foi quem mais contribui para esta ultrapassagem. Quando o argentino se estreou oficialmente com a camisola catalã, a 16 de outubro de 2004, o Real Madrid somava mais 70 golos do que o Barcelona. O argentino soma 433 golos no campeonato espanhol.