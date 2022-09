Barcelona vai para tribunal exigir 40 M€ ao Atlético Madrid por Griezmann

O Barcelona vai entrar pela via judicial contra o Atlético Madrid no que toca a Antoine Griezmann. Segundo o 'Mundo Deportivo', os catalães entendem que os colchoneros já cumpriram as condições necessárias para a execução da cláusula de compra obrigatória do internacional francês e, por isso, têm de pagar os 40 milhões de euros acordados.Essa condição, deixa claro o Barça, era apenas jogar, na temporada passada, mais de 50% dos minutos dos encontros para os quais estava disponível, o que terá mesmo acontecido. Para a ala jurídica blaugrana, a época de empréstimo ocorreu em 2021/22, com possibilidade de extensão para 2022/23, o que apenas aconteceria se Griezmann cumprisse então aquela percentagem de partidas. Por isso, o facto de o jogador entrar agora sempre depois dos 60 minutos - no que supostamente seria uma artimanha do clube da capital para evitar acionar a cláusula de compra obrigatória - deixa de ter sentido, pois para o Barça a compra foi efetivada a época passada.Desta forma, os serviços jurídicos do Barcelona preparam-se para recorrer aos tribunais para exigir os tais 40 M€, perante a interpretação diferente do Atlético Madrid, para quem Griezmann se encontra a cumprir somente a segunda temporada de empréstimo.