Barcelona vai ter perdas milionários e Bartomeu quer que Messi e companhia baixem salários

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, deverá reunir-se nos próximos dias com os quatro capitães de equipa - Lionel Messi, Sergi Busquets, Gerard Piqué e Sergio Roberto - no sentido de sensibilizá-los para as perdas financeiras provocados pelo adiamento de todas as competições em que o emblema catalão está envolvido, devido ao surto de coronavírus, e para a necessidade de alguns dos profissionais mais bem pagos do planeta apertarem o cinto.





A notícia é avançada este sábado pelo jornal 'Sport', que não especifica se o encontro será presencial, à distância, individualmente com cada um dos elementos ou na presença de todo o plantel, logo que seja possível regressar à normalidade em Camp Nou.O líder blaugrana considera que tem a obrigação de comunicar aos capitães a dura realidade que está a ser vivida pelo Barcelona, que vai fechar o exercício 2019/20 com perdas milionárias. Para minimizar o impacto desta crise é fundamental que dois aspetos sejam concretizados.Por um lado, que a Liga espanhola e a Champions League cheguem ao fim, seja quando for, pois é convicção de quase todos os dirigentes europeus que, se as duas competições fosssem canceladas, em definitivo, muitos clubes declarariam de imediato a bancarrota.O outro aspeto que pode ajudar o emblema catalão a amenizar as perdas é os jogadores entenderem que terão de fazer um esforço em matéria salarial. Se todos ganham salários milionários, porque, na prática, os geram através da criação de receitas, quando estas caem também devem ser eles primeiros a ver os ordenados reduzidos.Este é o entendimento dos responsáveis blaugrana, que pretendem reduzir igualmente a folha salarial de outras modalidades do clube, embora defendam que aqueles que mais ganham serão, certamente, os que terão de fazer um esforço maior. Ao aceitarem as novas condições, o futebolistas do Barcelona estariam a passar a massa associativa do clube a imagem de que também eles estão comprometidos em ultrapassar a crise que afeta a Catalunha, Espanha e toda a Europa do futebol.