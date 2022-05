Barcelona vence Betis e consolida o segundo lugar no campeonato

O FC Barcelona venceu este sábado o Betis, em Sevilha, por 2-1, na 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e deu um passo importante para assegurar o segundo lugar, quando faltam três jornadas para o fim.



A equipa catalã abriu o marcador aos 76 minutos, por Ansu Fati, a rematar no limite da área para o canto inferior esquerdo da baliza do Betis, depois de ultrapassar um adversário, numa assistência de Jordi Alba.

O jovem internacional espanhol, nascido na Guiné-Bissau, marcou um minuto depois de ter entrado em campo a render Ferrán Torres, aos 75 minutos, um golo de um grande talento que esteve vários meses parado devido a uma grave lesão e que apenas regressou há uma semana, frente ao Maiorca, em Camp Nou.

O Betis ainda conseguiu restabelecer o empate, três minutos depois, pelo central Marc Bartra, mas não evitou a derrota aos 90+4, com um golo de Jordi Alba, após assistência do brasileiro Dani Alves. O internacional português William Carvalho não foi titular na equipa sevilhana, mas saiu do 'banco' aos 79 minutos, a render o internacional mexicano Andrés Guardado.

Com este triunfo, os catalães consolidam o segundo lugar, com 69 pontos, distantes do líder Real Madrid, já campeão, com 81, mas à frente do Sevilha, terceiro classificado, com 64, que só entra em ação no domingo, numa deslocação difícil ao terreno do Villarreal, enquanto o Betis segue em quinto lugar, com 59 pontos. Por seu lado, o Athletic Bilbau, que luta por um lugar de acesso às competições europeias, não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Valência, apesar de ter tido maior domínio do jogo, mais remates à baliza, mais oportunidades de golo.

Pela equipa visitante alinharam os internacionais portugueses Thierry Correia, que foi titular, e Gonçalo Guedes, que foi lançado em campo aos 66 minutos, a render o médio norte-americano Yunus Musah.

Não obstante os dois pontos perdidos, o Athletic Bilbau subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, o último a dar acesso a uma prova europeia, a Liga Conferência Europa, com 52 pontos, os mesmos do Villarreal, que só entra em ação no domingo, recebendo o Sevilha.

Noutro jogo da 35.ª jornada, o Celta de Vigo goleou na receção ao Alavés, por 4-0, com um 'bis' do internacional espanhol Iago Aspas, aos 34 e 66 minutos, um golo do brasileiro Thiago Galhardo, aos seis, e um autogolo de Ximo Navarro, aos 57, lateral direito do Alavés que seria expulso aos 64, por uma entrada dura.

O fator casa também prevaleceu no Cadiz-Elche, com a formação andaluza a vencer por 3-0, dando um passo para a fuga à despromoção, numa partida que teve a curiosidade dos três golos terem sido marcados nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar, aos 80, 83 e 90+3, por Álvaro Negredo, Ruben Sobrino e pelo avançado hondurenho Choco Lozano, respetivamente.

Surpreendente foi o triunfo do Granada em Maiorca, pelos números com que se expressou, 6-2, mas que vale somente três pontos, mesmo assim vitais para a equipa andaluza, que trocou assim de posição na tabela classificativa com o seu adversário de hoje.

O Granada subiu ao 17.º lugar, primeiro acima da 'linha de água', com 34 pontos, mais dois do que o Maiorca, com 32, que é 18.º, já em zona de despromoção.