Bartomeu: «A prisão não é uma solução, assim como a violência não é»

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, condenou esta segunda-feira os atos violentos que foram registados na Catalunha durante a última semana e pediu que sejam valorizadas as manifestações que foram pacificas."A violência não é a solução. Dizemos que a prisão não é uma solução, assim também como dizemos que a violência não é solução. É preciso dar valor às pessoas que se manifestaram pacificamente", afirmou Bartomeu, durante um colóquio realizado em Barcelona.A Catalunha tem registado confrontos diários, que já levaram à detenção de cerca de 100 pessoas e provocados vários feridos, na sequência da decisão judicial de prisão efetiva de alguns políticos independentistas da região.Na última semana, o Supremo Tribunal ordenou a detenção efetiva de vários dirigentes políticos independentistas, com penas que vão até 13 anos de prisão.