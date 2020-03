Bartomeu: «Messi disse sim à redução salarial desde o primeiro momento»

Lionel Messi partilhou as motivações do plantel num comunicado a apontar o dedo à direção do clube por causa da redução dos salários no futebol do Barcelona. Josep María Bartomeu vem agora colocar um pano quente na polémica que tem escalado entre a estrutura do futebol e o quadro dirigente nos últimos meses.





O presidente do Barcelona garantiu ao 'Sport' que o capitão dos catalães sempre esteve de acordo em reduzir os ordenados. "Desde o primeiro momento que Messi disse sim, havia que avançar com isto", sublinhou o líder máximo culé, vincando "o compromisso com o clube" do argentino e restantes companheiros. Ao todo, só com o futebol, o Barcelona vai deixar de pagar 14 milhões de euros em salários, ou seja, menos 70% por cento do total."Esta proposta partiu dos capitães", reiterou Bartomeu, antecipando o porquê das queixas dos jogadores. "Talvez se tenham queixado por coisas que pessoas de dentro e de fora do clube dizem e que não têm toda a informação na sua posse. As negociações foram levadas a cabo apenas por mim e pelo Oscar Grau [diretor-executivo] e nós não dissemos nada", garantiu.