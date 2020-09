Bartomeu: «Nunca entraria em conflito com Messi»

Josep Bartomeu, presidente do Barcelona, respondeu a vários temas da atualidade do clube. Entre eles a moção de censura que recolheu 20 mil assinaturas e que pode obrigar a novas eleições.





"A direção está surpreendida com o número de assinaturas, mas respeitamos a democracia e os estatutos do clube. Nestes momentos, ninguém se quer demitir. O clube não pára e temos muito trabalho. Queremos continuar a trabalhar e esperamos o processo"."Como presidente nunca entraria em conflito com Messi. Nestes dias tenho-o visto muito envolvido no projeto de Ronald Koeman. Não podia permitir que Messi, o melhor jogador do mundo e da história, saísse do Barcelona""Suárez ainda é jogador do Barça. Além disso, não posso dizer mais nada.""Não vou falar de nomes em específico. Já expliquei que a pandemia afetou a economia e todos os clubes têm de adaptar-se e reduzir salários para cumprir o fair play financeiro".