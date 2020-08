Bartomeu: «Trincão, Ansu Fati, Pedri, Riqui Puig e Araújo... nenhum jovem está à venda»

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, garante que mantém a confiança no treinador Quique Setién e que nenhum dos jovens jogadores do clube está à venda.





"Sétien tem contrato por mais uma temporada e a próxima época vai ser diferente", afirmou o líder do clube catalão à 'Bein Sports Arabia'."Trincão não está à venda. Nem Pedri, nem Ansu, Ter Stegen, Riqui Puig ou Araújo... Estes jovens jogadores não estão à venda. Estamos a criar uma nova geração de futuro", referiu Bartomeu, salientando que estes farão parte da espinha dorsal da equipa catalã na próxima temporada.Já sobre uma eventual jogada por Neymar, o presidente do Barcelona descarta essa possibilidade: "A situação económica não é boa para os grandes clubes da Europa. Não prevejo que haja operações de top."O Barcelona defronta este sábado o Nápoles na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - a eliminatória está empatada (1-1). "Vai ser uma partida muito especial nesta retoma da Champions. Temos depositadas muitas esperanças nesta liga dos Campeões", afirmou ainda Bartomeu.