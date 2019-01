Michy Batshuayi está com vida difícil no Valencia. O jogador foi substituído ao intervalo na derrota frente ao Sporting de Gijón, a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Taça do Rei, depois de ter falhado um golo apenas com o guardião adversário por bater, logo no primeiro minuto da partida.No final do encontro, Marcelino classificou o lance como "a oportunidade mais clara" que a equipa criou "nos últimos 6 meses de competição". Segundo o jornal espanhol 'Marca', o treinador já terá esgotado a paciência com Batshuayi poderá mesmo regressar ao Chelsea neste mercado de inverno.O internacional belga apontou apenas 3 golos em 23 jogos pelo clube espanhol.