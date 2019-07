BBC garante que transferência de Gareth Bale para o Jiangsu Suning caiu

Numa altura em que a transferência de Gareth Bale para o Jiangsu Suning parecia certa, surge agora um volte-face. A BBC e a Sky Sports avançam que o negócio... caiu.Segundo as publicações inglesas, o Real Madrid cancelou o negócio e o galês está determinado a ficar em Madrid. Recorde-se que o agente do jogador tinha chegado a acordo com o emblema chinês para que Bale lá jogasse nas próximas temporadas. Agora, o negócio cai por terra.Refira-se também que o mercado de transferências na China fecha na próxima quarta-feira, com a Sky Sports a avançar que o jogador do Real Madrid não se muda para o continente asiático antes dessa data (ou seja, não vai representar o Jiangsu).