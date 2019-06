Bellerín na mira do Atlético Madrid

O que faz um jogador do Arsenal todo de cor de rosa nas ruas de Paris? O que faz um jogador do Arsenal todo de cor de rosa nas ruas de Paris?

Héctor Bellerín, lateral-direito do Arsenal, está nos planos do Atlético Madrid, segundo o jornal 'The Telegraph'.Os colchoneros olham para o espanhol como uma boa solução e este pode ser o momento de conseguir o seu passe por um valor mais em conta dos que os 56 milhões de euros que os gunners pediram à Juventus há sensivelmente um ano. Isto porque o jogador não joga desde janeiro, a contas com uma rutura de ligamentos.Outro trunfo que os espanhóis podem usar e a oferta do passe de Vitolo, jogador bem conhecido de Unai Emery, técnico do Arsenal, que trabalhou com o jogador no Sevilha.Com 24 anos, Bellerín passou pelas escolas do Barcelona antes de se mudar para Londres, de onde apenas saiu para um curto empréstimo ao Watford. Esta temporada somou 19 partidas antes da grave lesão. Por estes dias deu nas vistas devido à participação num desfile de moda em Paris.