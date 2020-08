Betis com caso positivo de Covid-19

O Betis, clube em que alinha o médio português William Carvalho, tem um jogador que acusou positivo à covid-19, revelou esta terça-feira o clube espanhol, sem, no entanto, divulgar para já a identidade do futebolista.

Em comunicado, o emblema de Sevilha explicou que todo o staff foi testado um dia antes do arranque dos trabalhos de pré-temporada e um dos jogadores do plantel acabou por ter um resultado positivo ao novo coronavírus.

"O jogador está bem de saúde, está isolado em casa e a seguir o protocolo estabelecido pelas autoridades sanitárias, pela Liga e pelo próprio clube. Nos próximos dias, voltará a ser testado", lê-se num comunicado do Betis.

15.º classificado da última edição do campeonato, o Betis arranca a pré-temporada na quarta-feira sob o comando do treinador chileno Manuel Pellegrini e com William Carvalho a preparar-se para somar a sua terceira temporada no clube. Em 2019/20, o internacional luso esteve em apenas 13 jogos.