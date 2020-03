Betis segue Rui Silva para a baliza

O Real Bétis está interessado no guarda-redes português Rui Silva. A informação está a ser avançada pelo Diário de Sevilla, que garante que o jogador do Granada é o alvo do clube andaluz para reforçar a baliza na próxima temporada.





Aos 26 anos, Rui Silva tem estado em bom plano na liga espanhola e tem despertado a atenção de vários clubes europeus. Segundo o Diario de Sevilla, também Benfica e FC Porto estarão interessados no português.Em janeiro de 2017, o Granada contratou Rui Silva ao Nacional da Madeira, a troco de um milhão de euros. Esta época, o guarda-redes já soma 28 jogos pelo emblema espanhol.