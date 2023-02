Betis-Valladolid foi mesmo o 'Jogo mais inclusivo do Mundo'

¡Bienvenidos al partido más inclusivo del mundo! ? #LaLigaHighlights pic.twitter.com/tQlH3WG0t4 — Real Betis Balompié (@RealBetis) February 18, 2023

deu-lhe conta este sábado de que o Betis-Valladolid pretendia ser o 'Jogo mais inclusivo do Mundo', isto é, com o máximo de pessoas com deficiência a assistir ao vivo a um jogo de futebol. E recorde mundial foi mesmo batido: 1740.Tratou-se de uma iniciativa do programa 'Football For All Leadership' da 'Integrated Dreams', organização sem fins lucrativos baseada em Lisboa que ajuda na inclusão de pessoas com deficiência na indústria do desporto. O evento que se realizou em Sevilha conta com o apoio da 'World Football Summit'.