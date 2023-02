Betis-Valladolid, o 'Jogo mais inclusivo do Mundo': a iniciativa que também serve de alerta

José Soares, fundador da 'Integrated Dreams' José Soares, fundador da 'Integrated Dreams'

O Betis-Valladolid, agendado para as 15.15 deste sábado, não vai ser apenas mais um jogo da jornada 22 do campeonato espanhol. O duelo entre a equipa dos portugueses Rui Silva e William Carvalho ganha também o título de 'Jogo mais inclusivo do Mundo'.Trata-se de uma iniciativa do programa 'Football For All Leadership' da 'Integrated Dreams', organização sem fins lucrativos baseada em Lisboa que ajuda na inclusão de pessoas com deficiência na indústria do desporto. O evento que se vai realizar em Sevilha conta com o apoio da 'World Football Summit'."O objetivo passará por bater o recorde mundial de pessoas com deficiência a assistir ao vivo a um jogo de futebol e, ao mesmo tempo, desenvolver um conjunto de iniciativas e práticas inovadoras que se destinem a chamar uma maior atenção para os direitos dos adeptos com deficiência, assim como da importância de promover as acessibilidades em estádios de futebol", explicou José Soares, fundador da 'Integrated Dreams' - sonhos integrados em português.