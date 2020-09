Beto apontado à baliza do Celta de Vigo

Beto Pimparel pode estar de regresso ao futebol espanhol para jogar no Celta de Vigo. Segundo a 'Rádio Galega', o internacional português de 38 anos terá sido oferecido ao 17.º classificado da última La Liga, tendo em conta que o técinco Óscar García precisa de um guarda-redes após as lesões de Sergio Álvarez e Rubén Blanco.





Depois de ter terminado a ligação de 3 épocas aos turcos do Goztepe, Beto pode assim voltar ao futebol espanhol, já que defendeu a baliza do Sevilha entre 2013 e 2016 e conquistou a Liga Europa por 3 ocasiões.Contudo, a 'Rádio Galega' adianta que o Celta de Vigo está também interessado no guarda-redes russo Stanislav Kritciuk, que também se encontra sem clube após deixar o Krasnodar. Recorde-se que Kritciuk passou por Portugal ao serviço de Sp. Braga e Rio Ave.