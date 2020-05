Beto e os penáltis na final com o Benfica: «Senti que o meu pai estava a iluminar-me»

Faz hoje seis anos que o Sevilha derrotou o Benfica e ganhou a Liga Europa, uma final decidida nas grandes penalidades e em que Beto foi um dos heróis dos espanhóis, ao defender dois penáltis. O guarda-redes, que agora veste as cores do Goztepe, na Turquia, lembrou em declarações ao jornal ABC algumas das emoções vividas nessa partida.





"É impossível esquecer tudo o que vivemos... Essa Liga Europa tinha de ser nossa. A final foi complicadíssima, tenho recordações mágicas do que aconteceu naquela noite. Acho que nos marcou a todos", contou o português.Beto recorda os penáltis. "Trabalhámos muito antes e conhecíamos bem o nosso rival. Mas ali, naquele instante, quando estás perante milhares e milhares de pessoas a defender um título europeu, há algo mais... Tinha fé em mim, claro. Mas também senti que o meu pai estava a iluminar-me do céu. Senti mesmo. Não apenas nos penáltis, mas em todo o jogo. Dessa forma, com essa sensação cheguei aos penáltis e as coisas correram bem", lembra.O jogador recorda uma equipa unida. "Éramos como uma família, tanto dentro como fora do futebol. Sabe quando? Quando tínhamos problemas. Nesses momentos uníamo-nos, resolvíamos a situação e seguíamos me frente. Sabíamos que se houvesse uma quebra durante a época, a seguir íamos conseguir superá-la."