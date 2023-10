Biquíni, discoteca e ressaca: diretor de marketing da federação mostra mensagens trocadas com Jenni Hermoso

O jornal 'Marca' revela esta quarta-feira as mensagens de WhastsApp trocadas entre Jenni Hermoso e Rúben Rivera, que o diretor de marketing da federação espanhola mostrou ontem às autoridades. O responsável federativo foi acusado de pressionar a avançada durante os dias em que a equipa esteve em Ibiza, com o intuito de a levar a apoiar Luis Rubiales, o presidente da federação caído em desgraça depois de beijar Hermoso na boca na cerimónia de entrega das medalhas no Mundial feminino.Rivera disse que em nenhum momento pressionou ou coagiu a jogadora, mostrando como provas complementares as conversas que teve com a avançada por WhatsApp entre os dias 22 e 24 de agosto, o período em que as futebolistas estiveram em Ibiza. Explicou também que as interações foram estritamente profissionais e que nunca tentou convencê-la a emitir um comunicado a favor de Rubiales.Nas mensagens Jenni Hermoso pergunta a Rúben Rivera se pode levar uma amiga. Depois tratam dos pomenores do bilhete de avião e da estadia. Mais tarde, a jogadora pede a Rivera que informe a sua mulher que não tem um biquini para lhe emprestar. Ao que parece a mulher do diretor de marketing viajou para Ibiza sem estar preparada para ir a banhos... Seguem-se mensagens sobre entradas em discotecas, viagens de barco e até ressacas.