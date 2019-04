Boateng: «Se o Ibrahimovic perde uma 'peladinha' não te fala durante quatro dias»

Kevin-Prince Boateng tem 32 anos, já passou por muitos clubes, esteve em muitos balneários e conheceu muitos jogadores. Mas há um que, pela sua forma de encarar o futebol, o futebolista do Barcelona não esquece."Quando entrei no balneário no primeiro dia, o Ibrahimovic chamou-me pelo nome. Pensei 'uau, ele sabe o meu nome'. Demo-nos bem de imediato. O Zlatan é um líder, nunca conheci uma pessoa tão ambiciosa. Se perde uma 'peladinha' não te fala durante quatro dias...", contou o avançado nascido na Alemanha, mas que representa a seleção do Gana. Boateng e Ibrahimovic cruzaram-se no Milan.Mas se Ibrahimovic - que agora joga nos LA Galaxy, na MLS - construiu uma carreira bem-sucedida, Boateng arrepende-se de algumas coisas. O avançado, que chegou ao Barcelona em janeiro deste ano mas não tem estado entre as primeiras escolhas de Ernesto Valverde, reconhece em declarações ao canal 'Dzan' não ter tomado as decisões mais acertadas quando era jovem."A cabeça é fundamental e só percebi isso demasiado tarde. Arrependo-me. Teria sido bom aos 18 anos ter tido um empresário ou um familiar que me tivesse dado bons conselhos. Mas tive de me desenvencilhar sozinho. Se tivesse tomado as melhores decisões seguramente era titular no Barcelona ou teria jogado 10 anos no Real Madrid ou no Manchester United", reconheceu o avançado.