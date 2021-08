'Bomba' à vista no fecho do mercado: Barcelona tenta João Félix por empréstimo

Promete ser um dos temas a animar o último dia de mercado. Segundo a 'RAC1', de Espanha, o Barcelona, através de Jorge Mendes, tentou o empréstimo de João Félix junto do Atlético Madrid, num negócio que não envolve qualquer dinheiro pela cedência, nem sequer uma opção de compra. Tem a palavra a formação colchonera...





No entanto, em Espanha há já informações que dão conta de que os campeões espanhóis não vão aceitar a proposta e que não pretendem negociar o internacional português. Nem por empréstimo, nem a título definitivo, pois acreditam num jogador que custou 126 milhões de euros e procura ainda confirmar todo o seu potencial no Wanda Metropolitano.Recorde-se que os catalães enfrentam uma grave crise financeira, além de terem perdido a principal figura da sua história neste defeso: Lionel Messi. Ronaldo Koeman pretendia um '9' puro, num plantel que conta com avançados como Agüero, Griezmann, Dembélé, Ansu Fati ou Braithwaite.