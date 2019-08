Bomba à vista: Real Madrid oferece Modric e 120 milhões por Neymar

O jornal catalão 'Sport' dá conta esta quarta-feira daquela que pode ser uma das mais surpreendentes manobras de mercado dos últimos tempos. Segundo o diário catalão, que habitualmente está mais a par das questões do Barcelona, o Real Madrid terá nas últimas horas apresentado uma proposta formal junto do Paris SG pela contratação de Neymar, colocando em cima da mesa uma oferta de 120 milhões de euros mais o passe do médio croata Luka Modric.De acordo com a informação veiculada pelo 'Sport', as duas partes estão bastante próximas de um acordo, faltando apenas ao conjunto madrileno alcançar também um entendimento com o avançado brasileiro. Nesse sentido, os blancos terão colocado em cima da mesa uma proposta de cinco temporadas, com Neymar a ter um salário igual àquele que aufere no Paris SG, um cenário que agradaria ao internacional canarinho, de 27 anos.Atento a estes desenvolvimentos está também o Barcelona, equipa que há muito deseja o regresso de Neymar. O avançado brasileiro também estaria inclinado para voltar, é certo, mas a entrada em cena do Real Madrid poderá mudar o curso dos acontecimentos.