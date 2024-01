'Bomba' de Piqué: «Decidi voltar ao futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

Pouco mais de um ano depois de se ter retirado dos relvados - fez o último jogo em novembro de 2022, pelo Barcelona -, Gerard Piqué anunciou que vai voltar ao futebol mas agora como treinador. No entanto, o antigo defesa não quis revelar onde, prometendo mais detalhes nos próximos dias."É um novo ano e depois de ponderar, decidi voltar ao futebol. Sinto falta dele. Mas desta vez não será como jogador. Será como treinador. Darei mais detalhes no final da semana", afirmou no Twitter o presidente da Kings League.