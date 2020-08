Bomba em Espanha: argentinos dizem que Messi comunicou intenção de deixar o Barcelona

É a bomba do dia e provavelmente a notícia mais importante do mercado até ao momento. A estação televisiva argentina TyC Sports acaba de anunciar que Leo Messi terá comunicado oficialmente ao Barcelona a sua intenção de deixar o emblema espanhol no imediato. De acordo com a emissora, o avançado de 33 anos tenciona exercer a cláusula que existe no seu contrato, a qual lhe permite rescindir unilateralmente no final de cada temporada.





De acordo com a TyC Sports, do futuro de Messi pouco se sabe, mas o Manchester City surgirá na pole position, naquele que poderá ser um reencontro com Pep Guardiola. Há também o sonho antigo do Inter Milão, o apelo da Major League Soccer e ainda o possível retorno ao Newell's. Uma coisa parece já clara, Messi estará mesmo de saída do clube que representa desde 2000, o único pelo qual jogou enquanto jogador sénior.