Borja Iglesias aparece no treino com as unhas pintadas de preto e é confrontado por adepto

"Que raio é isto?", perguntava-lheo adepto no Twitter. Borja respondeu: "Eu explico-te, não há problema. É uma forma de consciencializar e mostrar a minha posição contra o racismo, mas também contra a homofobia. Além do mais tenho de admitir que gosto."O Betis aprovou a posição manifestada pelo seu jogador e partilhou a foto em que Borja aparece com as unhas pintadas de preto. "Hoje e sempre dizemos não ao racismo. Dizemos não a qualquer forma de ódio. A luta contra este flagelo pode ser expressa de várias maneiras. O importante é dar-lhe visibilidade", escreveu o clube nas redes sociais.