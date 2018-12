Brahim Díaz muito perto do Real Madrid

É um dos assuntos que mais tem agitado o mercado de transferências em Espanha: Brahim Díaz está perto de se tornar jogador do Real Madrid. O jovem espanhol terá rejeitado as três propostas de renovação apresentadas pelo Manchester City e já recebeu o aviso de Guardiola: "ou renova ou sai" A falta de tempo de jogo (jogou 148 minutos e apontou dois golos na presente temporada) devido às inúmeras opções que os citizens têm para a sua posição convenceram Brahim Díaz a querer sair e o Real Madrid prepara uma ofensiva para o levar já em janeiro. Ao jogador agrada-lhe a ideia de jogar no clube madrileno e ao Manchester City agrada a hipótese de receberem uma quantia significativa por um ativo que fica livre de contrato no final desta temporada.O acordo está, aliás, preso neste último ponto: o Real oferece dez milhões, mas os ingleses exigem o dobro para o libertarem já. À espera do jogador está, segundo avança a 'Marca', um contrato de seis anos com um vencimento anual de 3,5 milhões de euros.A possível entrada de Brahim Díaz promete agitar o mercado de inverno em Madrid, uma vez que Isco e Asensio (que têm estado em rota de colisão com Solari ) teriam no jovem espanhol mais um 'adversário' na luta pela posição no onze blanco, disputa à qual se junta ainda Lucas Vázquez, que tem sido aposta regular do treinador argentino. O cenário da saída de Isco tem sido avançado como o mais provável de acontecer e a possível chegada de Brahim Díaz pode acelerar esse dossiê.