Braithwaite até pode estar de saída do Barcelona mas já pediu para ficar com o 10 de Messi

Martin Braithwaite chegou ao Barcelona em fevereiro de 2020, pouco jogou na época passada e pode não fazer parte dos planos de Ronald Koeman para a temporada 2020/2021, mas ambição não falta ao avançado dinamarquês que, segundo o portal 20 minutos, já terá pedido para ficar com o n.º 10 de Messi, caso o argentino deixe a Catalunha.





Braithwaite tem contrato válido com o Barcelona até 2024 e espera conseguir convencer Koeman a manter-se no clube mas também sabe que interessados no seu passe não faltam, seja por empréstimo ou título definitivo.Porém, o avançado dinamarquês quer mostrar que está totalmente empenhado em vingar no Barcelona e sonha com a camisola de Messi.