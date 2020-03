Braithwaite obrigado a voltar a Madrid em plena quarentena

Mais recente reforço do Barcelona - foi adquirido já para lá do período de transferências, devido à lesão de Ousmane Dembélé -, o avançado dinamarquês Martin Braithwaite foi esta semana obrigado a 'furar' a quarentena imposta em Espanha devido ao coronavírus para voltar a Madrid e instalar-se na sua casa na capital.





Um passo que foi dado de forma totalmente legal - e supostamente com autorização prévia -, já que o dianteiro estava a viver num hotel da cidade catalã que entretanto acabou por ser forçado a fechar em face da crise de saúde pública que se vive. Sem local para ficar na Catalunha, o dianteiro teve mesmo de fazer as malas e regressar na companhia da sua família à capital, onde ainda tem uma casa dos tempos em que atuava no Leganés.