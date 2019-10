Bruno Lage à 'France Football': «João Félix nunca tem medo, nada o toca, nada o segura»

Bruno Lage abordou na entrevista que deu à 'France Football' sobre João Félix a relação especial que o jogador parece ter com a bola. O técnico do Benfica falou do Atlético Madrid, das posições em que o craque pode jogar e da forma de pensar do avançado."Que tipo de jogador é o João Félix? O tipo que pode evoluir e adaptar-se a qualquer posição. Ele tem uma relação especial com a bola, diria mesmo algum tipo de conexão inata. Ele ama-a e sabe como domesticá-la sem ter medo. Mas ele ainda tem um certo 'descuido'. Quando o vejo a jogar tenho a impressão de estar perante uma criança com os amigos no jardim. Ele manteve um lado natural e insolente. É pura felicidade", sublinha Lage, embevecido. "Mais do que a posição, é o dinamismo que ele traz à equipa que importa. Pode jogar a médio ofensivo, nas alas, ocupar o espaço atrás dos defesas... Ele tem um poder incrível, a sua força é o movimento."Será o Atlético Madrid a equipa certa para o jovem português? Lage está expectante, mas não preocupado. "Não sei, vamos ver. Ainda precisa de provar muito. Quando leio o que os grandes jogadores dizem, percebo que toda a gente considere que tem de continuar a trabalhar para melhorar. Ele também tem esse desejo, mas não estou preocupado. Sempre teve a atitude certa. E além disso, tem um grande potencial. E muita ambição."O treinador enumera depois algumas das principais qualidades do craque: "Nunca tem medo. Nada o toca, nada o segura."