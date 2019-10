Bruno Lage: «Adaptei o sistema de jogo do Benfica para que João Félix pudesse jogar»

"O trunfo de um grande": o destaque da 'France Football' a João Félix "O trunfo de um grande": o destaque da 'France Football' a João Félix

Bruno Lage deu uma entrevista à 'France Football' sobre João Félix. O treinador do Benfica, grande responsável pela 'explosão' do jovem internacional português, conta que alterou a forma do Benfica jogar para integrar o agora avançado do Atlético Madrid no onze encarnado."Integrei-o quando cheguei ao banco da equipa, em janeiro. Cheguei ao Benfica, vindo de Inglaterra, no verão de 2018. Não o conhecia, mas imediatamente tive um 'feeling' especial relativamente a ele. Adaptei o sistema de jogo da equipa de 4x3x3 para 4x4x2 para que ele pudesse jogar. Rapidamente se tornou indispensável. Mas quando comecei a trabalhar com ele, notei especialmente uma coisa: não se importava com o que os outros pensavam. Sessenta mil pessoas nas bancadas a vê-lo jogar e ele fica quase imune a isso", conta o técnico dos encarnados à publicação francesa que dá destaque ao internacional português na primeira página da edição que está esta semana nas bancas.Quando questionado com quem João Félix pode ser comparado, a resposta surge prontamente: "A ninguém! Não gosto de comparações. Mas acho que ele se tornará um dos maiores jogadores da história em Portugal. Temos, ou tínhamos, Cristiano Ronaldo, Figo, Rui Costa, João Pinto, Eusébio... Ele tem a capacidade de integrar este círculo fechado."