Bruno Morais reforça o Granada

O Granada, equipa da 1.ª Liga espanhola, contratou esta segunda-feira o futebolista português Bruno Morais, que alinhou no Aves, o qual será, em princípio, utilizado no Recreativo Granada, principal filial do clube, que compete na Segunda Divisão B.

O acordo entre o Granada e Bruno Morais tem a validade de uma época, até 30 de junho de 2021, mas inclui uma cláusula de opção válida por mais temporadas, informou também esta segunda-feira o clube andaluz.

O defesa central luso, de 22 anos, envergou a camisola da equipa principal do Aves por 15 vezes durante a época passada, na 1.ª Liga portuguesa, tendo terminado em último lugar, com salários de vários meses em atraso e jogadores a rescindirem contratos antes do fim do campeonato, com Bruno Morais a ser um dos jogadores que rescindiu.

O clube não só não evitou a descida à 2.ª Liga, como acabou por ser relegado para o Campeonato de Portugal, tal como o Vitória de Setúbal, por terem falhado na apresentação dos respetivos processos de licenciamento para a próxima época, nomeadamente no que diz respeito a pressupostos financeiros, o que os impede participarem nas competições profissionais (1.ª e 2.ª Ligas).

A nova aquisição do Granada iniciou a sua carreira nas categorias de formação do Vitória de Guimarães e representou o Boavista e o Gil Vicente antes de se transferir para o Aves, no início época passada.

De referir que Bruno Morais se vai juntar a dois compatriotas seus que estiveram em plano de destaque na primeira equipa do Granada no decorrer da época passada, o guarda-redes Rui Silva e o central Domingos Duarte, que integram a convocatória do selecionador Fernando Santos para os próximos compromisso da Liga das Nações, frente à Croácia e à Suécia.