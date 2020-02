Busquets coloca planificação do Barcelona em causa: «Temos um plantel curto»

Não é novidade que a forma como o Barcelona planificou a sua temporada gerou muita polémica e provocou algumas ondas de choque na Catalunha nas últimas semanas, mas a verdade é que raras foram as vezes em que um jogador dos catalães se assumiu contra tal situação. Busquets decidiu esta terça-feira fazê-lo, colocando o dedo na ferida num problema que se agravou nesta eliminatória da Champions diante do Nápoles, com pelo menos duas baixas para a segunda mão (o próprio Busquets e Arturo Vidal).