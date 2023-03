Cádiz empata com Getafe em jogo com três penáltis que terminou aos 90'+16 minutos

O Cádiz empatou esta sexta-feira a dois golos na receção ao Getafe, na abertura da 25.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num jogo com três penáltis e duas expulsões, uma delas do central português Domingos Duarte.



A equipa andaluza inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 39 minutos, por Ruben Sobrino, de cabeça, após cruzamento de Iza Carcelén, mas o Getafe restabeleceu o empate aos 61, através de um penálti convertido pelo avançado turco Enes Ünal.

O árbitro Alejandro Hernández não assinalou a infração cometida na área sobre um jogador do Getafe e foi preciso o videoárbitro intervir para que o juiz fosse ver o lance no monitor e alterar a sua decisão. No entanto, o Cádiz voltou a colocar-se na dianteira do marcador ao minuto 80, através de outro penálti, desta vez cometido pelo central português Domingos Duarte, que na sequência do lance viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Getafe a jogar com 10.

Quando o resultado parecia assente, eis que o Getafe logrou chegar ao 2-2, ao minuto 90+16, novamente de penáti, e mais uma vez por Ünal, a punir uma mão na bola na área da equipa da casa que o árbitro só assinalou depois de ser alertado pelo videoárbitro para rever o lance no monitor.

Todas estas paragens de jogo por força da intervenção do videoárbitro, a juntar à assistência que foi prestada a vários jogadores lesionados, acabou por levar Alejandro Hernández, que ainda expulsou Iza Carcelén aos 90'+16, a compensar com um tempo de descontos fora do comum.

Com este empate, o Cádiz fica em 15º lugar, com 27 pontos, logo seguido do Getafe, 16º, com 26 pontos, mas o campeonato espanhol é liderado pelo Barcelona, com 62, seguido do Real Madrid, com 53, e do Atlético Madrid, com 45.