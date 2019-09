Cañizares aponta o dedo ao novo treinador do Valencia: «Não sabe onde se foi meter»

O ex-guardião do Valencia Santiago Cañizares referiu, em entrevista à Rádio Marca, que, Albert Celades, perdeu o "conceito de honra e ética" ao assumir o cargo de treinador da equipa onde jogam os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes., de 54 anos, tem vindo a fazer correr muita tinta. A manifestação inequívoca da insatisfação não só dos adeptos do emblema 'che' mas também de atuais e ex-jogadores do clube, criou um ambiente de enorme instabilidade à volta da administração liderada por Anil Murthy.Depois das, desta vez foi Cañizares a dar a sua opinião relativamente ao despedimento 'surpreendente' de um treinador que deixa o Valencia na 10.ª posição da Liga espanhola depois de ter, na época passada, frente ao Barcelona."Celades é um rapaz que se formou nas seleções de formação e não tinha qualquer opção de assinar por um clube da primeira divisão. E quando precisas de um contrato e te chega a possibilidade de treinar o Valencia, perde-se o conceito de honra e ética", atirou o antigo internacional espanhol.E prosseguiu, antevendo uma missão "complicada" para o treinador: "Celades não sabe onde se foi meter nem como está o balneário".