Camacho: «Hazard é um galático mas não tem nada a ver com Cristiano Ronaldo»

José Antonio Camacho, ex-jogador e treinador do Real Madrid, comentou a contratação de Eden Hazard mas deixou um aviso: não comparem o belga com Cristiano Ronaldo, que deixou saudades no Santiago Bernabéu."Hazard é um galático, mas não tem nada a ver com Cristiano Ronaldo porque não é um matador de área, mas sim um futebolista que vai ajudar na construção do jogo através do seu improviso. E a equipa tem de saber lidar com isso para marcar mais golos", referiu o também ex-treinador do Benfica numa tertúlia, citado pelo diário 'As'.Camacho frisou ainda que, apesar de estar a reforçar-se em peso neste mercado, o Real Madrid tem de apostar igualmente na recuperação dos índices competitivos do atual plantel: "Galáticos à parte, têm de recuperar jogadores como Kroos, Modric e outros, que não estão ao nível de há dois anos".Hazard foi contratado pelos merengues ao Chelsea neste mercado, a troco de 100 milhões de euros.