Camacho recorda jogo da Espanha com a Coreia do Sul: «O fiscal de linha estava tocado»

José Antonio Camacho, antigo selecionador espanhol, esteve num programa de televisão em Espanha onde recordou alguns momentos da sua carreira, com destaque para o jogo com a Coreia do Sul no Mundial de 2002, onde a seleção espanhola acabou por ser eliminada nos quartos-de-final na sequência de uma arbitragem polémica.





"Penso que o fiscal de linha estava comprado. Mas também havia uma permissividade muito grande por parte do árbitro. A verdade é que o fiscal de linha não tinha as condições necessárias, nunca na sua vida tinha estado num jogo como este, além de que havia detalhes que não são normais. Via-se que o homem estava bastante tocado", disse o antigo treinador do Benfica o assistente de Gamal Al Ghandour.Camacho lamentou a oportunidade perdida. "Nesse Mundial as sensações era ótimas, mas cortaram-nas pela raiz. Na véspera desse jogo, no treino, perguntaram-nos como queríamos o campo e eu disse que queria a relva altíssima, mas deixaram-na curta. Quando chegámos para treinar, havia um militar à nossa espera e na porta começou a pedir credenciais a toda a gente. Um militar sozinho..."