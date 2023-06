Campeão Barcelona dá pontapé de saída na época 2023/24 frente ao Getafe

O sorteio do calendário da próxima temporada da LaLiga realizou-se esta quinta-feira na Ciudad del Fútbol de Las Rozas e ditou que, no arranque do campeonato espanhol no fim de semana de 12 e 13 de agosto, o campeão Barcelona vá a casa do Getafe.O primeiro jogo grande da época é o Atlético Madrid-Real Madrid a 23/24 de setembro, na 6.ª jornada. O dérbi madrileno volta a repetir-se depois a 3 ou 4 de fevereiro.A 28/29 de outubro decorre o tão aguardado 'El Clásico' Barcelona-Real Madrid, em Montjuic. Já o duelo sempre muito aguardado entre Sevilha e Real Bétis vai ocorrer na 13.ª jornada (11/12 de novembro).A última jornada está marcada para o fim de semana de 25 e 26 de maio, com destaque para o encontro entre Sevilha e Barcelona, no Sánchez Pizjuán.Almería-Rayo VallecanoAth. Bilbao-Real MadridAtlético Madrid-GranadaCelta-OsasunaSevilha-OsasunaLas Palmas-MaiorcaGetafe-BarcelonaVillarreal-BétisReal Sociedad-GironaCádiz-Alavés