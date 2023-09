Campeãs do Mundo recusam voltar à seleção espanhola: jogadoras exigem reformas profundas

As 23 jogadoras que em agosto se sagraram campeãs do Mundo na Austrália recusam voltar à seleção espanhola enquanto a federação não avançar com mudanças profundas. As futebolistas, que no final do mês passado, juntamente com outras 50 companheiras, já tinham manifestado esta intenção, reiteraram-na agora numa carta formal enviada à federação.A decisão, segundo o jornal 'Marca', é "firme e unânime", mesmo depois das saídas do presidente da federação, Luis Rubiales, e do selecionador, Jorge Vilda. As jogadoras exigem uma remodelação, que não pode acontecer enquanto pessoas da confiança do anterior presidente se mantiverem em funções na federação.Trata-se de uma dor de cabeça para a nova selecionadora, Montse Tomé, que vai em breve anunciar a lista de convocadas para os jogos com a Suécia e a Suíça, referentes à Liga das Nações.Recorde-se que o tumulto em torno da seleção espanhola começou com o polémico beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso na cerimónia de entrega de prémios do Mundial. O presidente da federação deixou, entretanto, o cargo.